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Tafsir: Al-An’ám 6:76
Al-An’ám
76
6:76
فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هاذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين ٧٦
فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًۭا ۖ قَالَ هَـٰذَا رَبِّى ۖ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْـَٔافِلِينَ ٧٦
فَلَمَّا
جَنَّ
عَلَيۡهِ
ٱلَّيۡلُ
رَءَا
كَوۡكَبٗاۖ
قَالَ
هَٰذَا
رَبِّيۖ
فَلَمَّآ
أَفَلَ
قَالَ
لَآ
أُحِبُّ
ٱلۡأٓفِلِينَ
٧٦
Al llegar la noche vio una estrella y le dijo [a su pueblo[1]]: “¡Este es mi Señor!” Pero cuando desapareció dijo: “No adoro lo que se ausenta”.
1
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Reflexiones.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَلَمَّا جَنَّ﴾ أَظْلَم ﴿عَلَیۡهِ ٱلَّیۡلُ رَءَا كَوۡكَبࣰاۖ﴾ قِيلَ هُوَ الزَّهْرَة ﴿قَالَ﴾ لِقَوْمِهِ وَكَانُوا نَجَّامِينَ ﴿هَـٰذَا رَبِّیۖ﴾ فِي زَعْمكُمْ ﴿فَلَمَّاۤ أَفَلَ﴾ غَابَ ﴿قَالَ لَاۤ أُحِبُّ ٱلۡـَٔافِلِینَ ٧٦﴾ أَنْ أَتَّخِذهُمْ أَرْبَابًا لِأَنَّ الرَّبّ لَا يَجُوز عَلَيْهِ التَّغَيُّر وَالِانْتِقَال لِأَنَّهُمَا مِنْ شَأْن الْحَوَادِث فَلَمْ يَنْجَع فِيهِمْ ذلك