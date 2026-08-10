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Tafsir: Al-An’ám 6:73
Al-An’ám
73
6:73
وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير ٧٣
وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۖ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ ۚ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ ۚ عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ٧٣
وَهُوَ
ٱلَّذِي
خَلَقَ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضَ
بِٱلۡحَقِّۖ
وَيَوۡمَ
يَقُولُ
كُن
فَيَكُونُۚ
قَوۡلُهُ
ٱلۡحَقُّۚ
وَلَهُ
ٱلۡمُلۡكُ
يَوۡمَ
يُنفَخُ
فِي
ٱلصُّورِۚ
عَٰلِمُ
ٱلۡغَيۡبِ
وَٱلشَّهَٰدَةِۚ
وَهُوَ
ٱلۡحَكِيمُ
ٱلۡخَبِيرُ
٧٣
Él es Quien creó el cosmos y el planeta Tierra con un fin justo y verdadero. En cualquier momento que diga: “¡Sé!”, es. Su palabra es la Verdad. Suya será la soberanía el día que se sople la trompeta [para dar comienzo a la resurrección]. Él es el conocedor de lo oculto y de lo manifiesto, Él es el Sabio y el Conocedor.
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Al-Sa'di
Аллах сотворил небеса и землю ради истины, дабы ниспослать Своим рабам повеления и запреты, вознаградить одних и наказать других. Его слово - истина, в которой нельзя усомниться и которую невозможно понять двусмысленно. Он ничего не говорит понапрасну и ради забавы. Ему одному будет принадлежать власть в День воскресения. Безусловно, Аллах владеет всем сущим во все времена, однако Он особо отметил День воскресения, потому что в этот день все творения лишатся былой власти, и Всемогущий Аллах останется Единственным Властелином Вселенной. Он ведает обо всем сокровенном и явном и обладает совершенной мудростью, безграничной милостью, великой добродетелью и всеобъемлющим знанием обо всех тайнах и секретах. Он является Единственным Богом и Господом.