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Tafsir: Al-An’ám 6:71
Al-An’ám
71
6:71
قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ايتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين ٧١
قُلْ أَنَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَـٰطِينُ فِى ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥٓ أَصْحَـٰبٌۭ يَدْعُونَهُۥٓ إِلَى ٱلْهُدَى ٱئْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۖ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٧١
قُلۡ
أَنَدۡعُواْ
مِن
دُونِ
ٱللَّهِ
مَا
لَا
يَنفَعُنَا
وَلَا
يَضُرُّنَا
وَنُرَدُّ
عَلَىٰٓ
أَعۡقَابِنَا
بَعۡدَ
إِذۡ
هَدَىٰنَا
ٱللَّهُ
كَٱلَّذِي
ٱسۡتَهۡوَتۡهُ
ٱلشَّيَٰطِينُ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
حَيۡرَانَ
لَهُۥٓ
أَصۡحَٰبٞ
يَدۡعُونَهُۥٓ
إِلَى
ٱلۡهُدَى
ٱئۡتِنَاۗ
قُلۡ
إِنَّ
هُدَى
ٱللَّهِ
هُوَ
ٱلۡهُدَىٰۖ
وَأُمِرۡنَا
لِنُسۡلِمَ
لِرَبِّ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
٧١
Di: “¿Acaso debemos invocar en lugar de Dios algo que no puede beneficiarnos ni perjudicarnos? ¿Debemos dar marcha atrás luego de que Dios nos ha guiado? Seríamos como aquel a quien los demonios han seducido y camina desorientado por las pasiones terrenales, a pesar de tener amigos que lo llaman a la guía diciéndole: ‘Ven con nosotros’.” Di: “La guía de Dios es la verdadera guía, y nos ha sido ordenado entregarnos libremente al Señor del universo,
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﴿قُلۡ أَنَدۡعُوا۟﴾ أَنَعْبُدُ ﴿مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا یَنفَعُنَا﴾ بِعِبَادَتِهِ ﴿وَلَا یَضُرُّنَا﴾ بِتَرْكِهَا وَهُوَ الْأَصْنَام ﴿وَنُرَدُّ عَلَىٰۤ أَعۡقَابِنَا﴾ نَرْجِع مُشْرِكِينَ ﴿بَعۡدَ إِذۡ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ﴾ إلَى الْإِسْلَام ﴿كَٱلَّذِی ٱسۡتَهۡوَتۡهُ﴾ أَضَلَّتْهُ ﴿ٱلشَّیَـٰطِینُ فِی ٱلۡأَرۡضِ حَیۡرَانَ﴾ مُتَحَيِّرًا لَا يَدْرِي أَيْنَ يَذْهَب حَال مِنْ الْهَاء ﴿لَهُۥۤ أَصۡحَـٰبࣱ﴾ رُفْقَة ﴿یَدۡعُونَهُۥۤ إِلَى ٱلۡهُدَى﴾ أَيْ لِيُهْدُوهُ الطَّرِيق يَقُولُونَ لَهُ ﴿ٱئۡتِنَاۗ﴾ فَلَا يُجِيبهُمْ فَيَهْلَك وَالِاسْتِفْهَام لِلْإِنْكَارِ وَجُمْلَة التَّشْبِيه حَال مِنْ ضَمِير نُرَدّ ﴿قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ﴾ الَّذِي هُوَ الْإِسْلَام ﴿هُوَ ٱلۡهُدَىٰۖ﴾ وَمَا عَدَاهُ ضَلَال ﴿وَأُمِرۡنَا لِنُسۡلِمَ﴾ أَيْ بأن نسلم ﴿لِرَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِینَ ٧١﴾