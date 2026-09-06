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Tafsir: Al-An’ám 6:71
Al-An’ám
71
6:71
قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ايتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين ٧١
قُلْ أَنَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَـٰطِينُ فِى ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥٓ أَصْحَـٰبٌۭ يَدْعُونَهُۥٓ إِلَى ٱلْهُدَى ٱئْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۖ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٧١
قُلۡ
ﱿ
أَنَدۡعُواْ
ﲀ
مِن
ﲁ
دُونِ
ﲂ
ٱللَّهِ
ﲃ
مَا
ﲄ
لَا
ﲅ
يَنفَعُنَا
ﲆ
وَلَا
ﲇ
يَضُرُّنَا
ﲈ
وَنُرَدُّ
ﲉ
عَلَىٰٓ
ﲊ
أَعۡقَابِنَا
ﲋ
بَعۡدَ
ﲌ
إِذۡ
ﲍ
هَدَىٰنَا
ﲎ
ٱللَّهُ
ﲏ
كَٱلَّذِي
ﲐ
ٱسۡتَهۡوَتۡهُ
ﲑ
ٱلشَّيَٰطِينُ
ﲒ
فِي
ﲓ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲔ
حَيۡرَانَ
ﲕ
لَهُۥٓ
ﲖ
أَصۡحَٰبٞ
ﲗ
يَدۡعُونَهُۥٓ
ﲘ
إِلَى
ﲙ
ٱلۡهُدَى
ﲚ
ٱئۡتِنَاۗ
ﲛﲜ
قُلۡ
ﲝ
إِنَّ
ﲞ
هُدَى
ﲟ
ٱللَّهِ
ﲠ
هُوَ
ﲡ
ٱلۡهُدَىٰۖ
ﲢﲣ
وَأُمِرۡنَا
ﲤ
لِنُسۡلِمَ
ﲥ
لِرَبِّ
ﲦ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲧ
٧١
ﲨ
Di: “¿Acaso debemos invocar en lugar de Dios algo que no puede beneficiarnos ni perjudicarnos? ¿Debemos dar marcha atrás luego de que Dios nos ha guiado? Seríamos como aquel a quien los demonios han seducido y camina desorientado por las pasiones terrenales, a pesar de tener amigos que lo llaman a la guía diciéndole: ‘Ven con nosotros’.” Di: “La guía de Dios es la verdadera guía, y nos ha sido ordenado entregarnos libremente al Señor del universo,
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السعدي Al-Sa'di
{ قُلْ }
يا أيها الرسول للمشركين بالله، الداعين معه غيره، الذين يدعونكم إلى دينهم، مبينا وشارحا لوصف آلهتهم، التي يكتفي العاقل بذكر وصفها، عن النهي عنها، فإن كل عاقل إذا تصور مذهب المشركين جزم ببطلانه، قبل أن تقام البراهين على ذلك،
فقال:
{ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا }
وهذا وصف، يدخل فيه كل مَن عُبِد مِنْ دون الله، فإنه لا ينفع ولا يضر، وليس له من الأمر شيء، إن الأمر إلا لله.
{ وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ }
أي: وننقلب بعد هداية الله لنا إلى الضلال، ومن الرشد إلى الغي، ومن الصراط الموصل إلى جنات النعيم، إلى الطرق التي تفضي بسالكها إلى العذاب الأليم. فهذه حال لا يرتضيها ذو رشد، وصاحبها
{ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ }
أي: أضلته وتيهته عن طريقه ومنهجه له الموصل إلى مقصده. فبقي
{ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى }
والشياطين يدعونه إلى الردى، فبقي بين الداعيين حائرا وهذه حال الناس كلهم، إلا من عصمه الله تعالى، فإنهم يجدون فيهم جواذب ودواعي متعارضة، دواعي الرسالة والعقل الصحيح، والفطرة المستقيمة
{ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى }
والصعود إلى أعلى عليين. ودواعي الشيطان، ومن سلك مسلكه، والنفس الأمارة بالسوء، يدعونه إلى الضلال، والنزول إلى أسفل سافلين، فمن الناس من يكون مع داعي الهدى، في أموره كلها أو أغلبها، ومنهم من بالعكس من ذلك. ومنهم من يتساوى لديه الداعيان، ويتعارض عنده الجاذبان، وفي هذا الموضع، تعرف أهل السعادة من أهل الشقاوة.
وقوله:
{ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى }
أي: ليس الهدى إلا الطريق التي شرعها الله على لسان رسوله، وما عداه، فهو ضلال وردى وهلاك.
{ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ }
بأن ننقاد لتوحيده، ونستسلم لأوامره ونواهيه، وندخل تحت عبوديته، فإن هذا أفضل نعمة أنعم الله بها على العباد، وأكمل تربية أوصلها إليهم.