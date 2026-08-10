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Tafsir: Al-An’ám 6:69
Al-An’ám
69
6:69
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولاكن ذكرى لعلهم يتقون ٦٩
وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍۢ وَلَـٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٦٩
وَمَا
عَلَى
ٱلَّذِينَ
يَتَّقُونَ
مِنۡ
حِسَابِهِم
مِّن
شَيۡءٖ
وَلَٰكِن
ذِكۡرَىٰ
لَعَلَّهُمۡ
يَتَّقُونَ
٦٩
A los que tienen temor de Dios no les corresponde pedirles cuentas [a quienes se burlan] por lo que hacen, pero sí exhortarlos [llamándolos a la reflexión] para que tengan temor de Dios.
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[
وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
] ئهو كهسانهی كه تهقوای خوای گهوره ئهكهن وه خۆیان ئهپارێزن هیچ شتێكیان لهسهر نیه كه خهڵكی تر گاڵته به ئایهتهكانی خوای گهوره بكات ئهگهر ئهو شوێنه بهجێ بێلن و بڕۆن [
وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (٦٩)
] بهڵكو ئهمه یادخستنهوهیهكه بهڵكو تهقوای خوای گهوره بكهن و خۆیان لم كاره بپارێزن.