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Tafsir: Al-An’ám 6:66
Al-An’ám
66
6:66
وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل ٦٦
وَكَذَّبَ بِهِۦ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ ۚ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍۢ ٦٦
وَكَذَّبَ
بِهِۦ
قَوۡمُكَ
وَهُوَ
ٱلۡحَقُّۚ
قُل
لَّسۡتُ
عَلَيۡكُم
بِوَكِيلٖ
٦٦
Pero tu pueblo lo ha negado, siendo que es la verdad. Diles: “Yo no soy responsable de lo que hacen”.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَكَذَّبَ بِهِۦ﴾ بِالْقُرْآنِ ﴿قَوۡمُكَ وَهُوَ ٱلۡحَقُّۚ﴾ الصِّدْق ﴿قُل﴾ لَهُمْ ﴿لَّسۡتُ عَلَیۡكُم بِوَكِیلࣲ ٦٦﴾ فَأُجَازِيكُمْ إنَّمَا أَنَا مُنْذِر وَأَمْركُمْ إلَى اللَّه وَهَذَا قَبْل الأمر بالقتال