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Tafsir: Al-An’ám 6:6
Al-An’ám
6
6:6
الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين ٦
أَلَمْ يَرَوْا۟ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍۢ مَّكَّنَّـٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًۭا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَـٰرَ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَـٰهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ٦
أَلَمۡ
يَرَوۡاْ
كَمۡ
أَهۡلَكۡنَا
مِن
قَبۡلِهِم
مِّن
قَرۡنٖ
مَّكَّنَّٰهُمۡ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
مَا
لَمۡ
نُمَكِّن
لَّكُمۡ
وَأَرۡسَلۡنَا
ٱلسَّمَآءَ
عَلَيۡهِم
مِّدۡرَارٗا
وَجَعَلۡنَا
ٱلۡأَنۡهَٰرَ
تَجۡرِي
مِن
تَحۡتِهِمۡ
فَأَهۡلَكۡنَٰهُم
بِذُنُوبِهِمۡ
وَأَنشَأۡنَا
مِنۢ
بَعۡدِهِمۡ
قَرۡنًا
ءَاخَرِينَ
٦
¿Acaso no ven cuántas generaciones anteriores a ellos he destruido? Les había concedido a ellos más poder en la Tierra que el que ustedes tienen, pero hice que las lluvias del cielo se desplomaran sobre ellos y los ríos los anegaron bajo sus pies, y les hice perecer a causa de sus pecados, e hice surgir después de ellos nuevas generaciones.
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العربية
Al-Sa'di
Аллах велел людям делать полезные выводы из сказаний о древних народах. Он уничтожал их после того, как предоставлял им отсрочку и одарял их богатством, детьми и благополучием. С небес для них выпадали обильные дожди, а на земле для них текли полноводные реки, благодаря чему они выращивали злаки и фрукты, какие только желал Аллах. Они наслаждались этими дарами и питались тем, что было им по вкусу, но не желали благодарить Его за ниспосланные блага. Удовольствия увлекли их настолько, что они стали потакать только своим желаниям. Когда же к ним явились Божьи посланники, они не признали их, отвергли и даже нарекли лжецами, и тогда Аллах погубил их за грехи и сотворил после них другие поколения людей. Так Аллах поступал со всеми поколениями неверующих - как первыми, так и последними. Пусть же люди задумаются над сказаниями, которые поведал им Аллах.