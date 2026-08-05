Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-An’ám 6:6
Al-An’ám
6
6:6
الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين ٦
أَلَمْ يَرَوْا۟ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍۢ مَّكَّنَّـٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًۭا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَـٰرَ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَـٰهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ٦
أَلَمۡ
يَرَوۡاْ
كَمۡ
أَهۡلَكۡنَا
مِن
قَبۡلِهِم
مِّن
قَرۡنٖ
مَّكَّنَّٰهُمۡ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
مَا
لَمۡ
نُمَكِّن
لَّكُمۡ
وَأَرۡسَلۡنَا
ٱلسَّمَآءَ
عَلَيۡهِم
مِّدۡرَارٗا
وَجَعَلۡنَا
ٱلۡأَنۡهَٰرَ
تَجۡرِي
مِن
تَحۡتِهِمۡ
فَأَهۡلَكۡنَٰهُم
بِذُنُوبِهِمۡ
وَأَنشَأۡنَا
مِنۢ
بَعۡدِهِمۡ
قَرۡنًا
ءَاخَرِينَ
٦
¿Acaso no ven cuántas generaciones anteriores a ellos he destruido? Les había concedido a ellos más poder en la Tierra que el que ustedes tienen, pero hice que las lluvias del cielo se desplomaran sobre ellos y los ríos los anegaron bajo sus pies, y les hice perecer a causa de sus pecados, e hice surgir después de ellos nuevas generaciones.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{لەناوبردنی ئوممەتان بە هۆی تاوانی خۆیانەوەیە} له داهاتووا ههواڵی ئهو شته ئهزانن كه گاڵتهیان پێی كردووه ئایه شایهنی گاڵتهپێكردنه یان نا، واته: كاتێك كه خوای گهوره سزایان ئهدات، (ئهمه ههڕهشهیه) [
أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ
] ئایا نابینن له پێش ئهماندا چهندهها ئوممهت و نهتهوهی ترمان لهناوبرد [
مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ
] كه ئهوانمان جێگیر كرد لهسهر زهویدا به شێوازێك كه ئێوهمان ئهوهنده جێگیر نهكرد، واته: تهمهنیان درێژتر بووهو بههێزتر بوونهو ماڵ و منداڵ و سامان و دهسهڵات و سهربازیان له ئێوه زیاتر بووه بهڵام ههموومان لهناوبردن كهواته لهناوبردنی ئێوه ئاسانتره [
وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا
] وه بارانی بهلێزمهو بهخوڕڕو زۆریشمان بۆ ئهباراندن [
وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ
] وه ڕووبارهكان بهژێر دارو ماڵیاندا ئهڕۆی [
فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ
] بهڵام بههۆی تاوانی خۆیانهوه لهناومان بردن [
وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (٦)
] وه له پاش ئهمان ئوممهتان و میللهتانێكی ترمان دروست كرد ئهگهر ئێوهش ئیمان نههێنن و بهردهوام بن لهسهر كوفر ئێوهش وهك ئهو ئوممهتانهی تر لهناو ئهبهین.