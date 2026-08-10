Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-An’ám 6:57
Al-An’ám
57
6:57
قل اني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ٥٧
قُلْ إِنِّى عَلَىٰ بَيِّنَةٍۢ مِّن رَّبِّى وَكَذَّبْتُم بِهِۦ ۚ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦٓ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَـٰصِلِينَ ٥٧
قُلۡ
إِنِّي
عَلَىٰ
بَيِّنَةٖ
مِّن
رَّبِّي
وَكَذَّبۡتُم
بِهِۦۚ
مَا
عِندِي
مَا
تَسۡتَعۡجِلُونَ
بِهِۦٓۚ
إِنِ
ٱلۡحُكۡمُ
إِلَّا
لِلَّهِۖ
يَقُصُّ
ٱلۡحَقَّۖ
وَهُوَ
خَيۡرُ
ٱلۡفَٰصِلِينَ
٥٧
Diles: “Yo sigo la palabra que proviene de mi Señor, que ustedes desmienten. Lo que piden que suceda pronto[1], no está en mis manos. La decisión pertenece solo a Dios. Él juzga con la verdad y es el mejor de los jueces”.
1
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{حوكمو بڕیاردان تەنها بۆ خوایە} ئهگهر شوێن ههواو ئارهزووی ئێوه بكهوم كهواته من گومڕا بوومه وه من كهسێك نابم له هیدایهتدراوان [
قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بفهرمه: من لهسهر چاوڕۆشنى و حهق و یهقینم لهلایهن خوای گهورهوهو وهكو ئێوه نیم لهسهر ههواو ئارهزوو بژیم [
وَكَذَّبْتُمْ بِهِ
] وه ئهوه ئێوهن كه ئهو حهقه بهدرۆ ئهزانن كه لهلایهن خوای گهورهوه بۆم هاتووه [
مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ
] ئهوهی كه ئێوه داوای ئهكهن لهوهی كه سزاتان بۆ بێ لهلایهن خوای گهوره یان داوای موعجیزه له من ئهكهن ئهوه نه سزای ئێوهو نه موعجیزه بهدهست منه [
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
] له ههموو شتێكدا حوكم و بڕیار ههر بۆ خوای گهورهیه لهوهی كه ئێوه داوای ئهكهن یان پێشنیاری دهكهن، ویستى لێبێت سزادانتان دوا دهخات و ویستى لێبێت پێشى دهخات [
يَقُصُّ الْحَقَّ
] ههر خوای گهورهیه كه حهقتان بۆ ڕوون ئهكاتهوهو بۆتان باس دهكات [
وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (٥٧)
] وه ههر خوای گهوره باشترین خوایه كه بڕیار ئهدات له نێوان حهق و باتڵ وه لێكیان جیا دهكاتهوه.