Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-An’ám 6:56
Al-An’ám
56
6:56
قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين ٥٦
قُلْ إِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ قُل لَّآ أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًۭا وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ٥٦
قُلۡ
إِنِّي
نُهِيتُ
أَنۡ
أَعۡبُدَ
ٱلَّذِينَ
تَدۡعُونَ
مِن
دُونِ
ٱللَّهِۚ
قُل
لَّآ
أَتَّبِعُ
أَهۡوَآءَكُمۡ
قَدۡ
ضَلَلۡتُ
إِذٗا
وَمَآ
أَنَا۠
مِنَ
ٱلۡمُهۡتَدِينَ
٥٦
Diles: “Me fue prohibido adorar aquello que invocan en lugar de Dios”. Diles: “No voy a ceder a sus pasiones, porque [de hacerlo] me extraviaría y no sería de los bien guiados”.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{قەدەغە كردنی شوێنكەوتنی هەواو ئارەزووی كافران} [
قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - به كافران بڵێ: من نههیم لێكراوهو قهدهغهكراوم له لایهنی خوای گهورهوه كه عیبادهتی ئهو كهسانه بكهم كه ئێوه له جگه له خوای گهوره لێیان ئهپاڕێنهوهو عیبادهتیان بۆ دهكهن [
قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ
] وه پێیان بڵێ: من شوێن ههواو ئارهزووی ئێوه ناكهوم كه عیبادهتی غهیری خوای گهوره ئهكهن وه ئهو باوهڕداره لاوازو فهقیرو ههژارانه دهرناكهم ئهوه ههواو ئارهزووی ئێوهیهو ئێوه واتان پێ خۆشه، بهڵام خوای گهوره نههی ئهم شتهى لێ كردووم [
قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (٥٦)
].