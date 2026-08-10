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Tafsir: Al-An’ám 6:53
Al-An’ám
53
6:53
وكذالك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهاولاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين ٥٣
وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍۢ لِّيَقُولُوٓا۟ أَهَـٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّـٰكِرِينَ ٥٣
وَكَذَٰلِكَ
فَتَنَّا
بَعۡضَهُم
بِبَعۡضٖ
لِّيَقُولُوٓاْ
أَهَٰٓؤُلَآءِ
مَنَّ
ٱللَّهُ
عَلَيۡهِم
مِّنۢ
بَيۡنِنَآۗ
أَلَيۡسَ
ٱللَّهُ
بِأَعۡلَمَ
بِٱلشَّٰكِرِينَ
٥٣
Así es como los puse a prueba unos con otros, para que [opulentos y arrogantes] dijeran: “¿Son estos [pobres insignificantes] a quienes Dios ha agraciado de entre nosotros?” Pero Dios sabe mejor que nadie quiénes son los agradecidos.
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[
وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ
] بهم شێوازه ههندێك له كافرانمان به ههندێكیان تاقیكردۆتهوه، واته: خۆبهگهورهزان و دهسهڵاتدارانمان به لاوازهكان تاقیكردۆتهوه، یاخود كافران كه دهسهڵاتدارو خۆبهگهورهزانن تاقیمان كردونهتهوه بهو موسڵمانه لاوازانه [
لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا
] تا كافران بڵێن: ئایا لهناو ئێمهدا خوای گهوره ڕێزی لهمانه ناوهو ئهمانهی كردووه به موسڵمان بهوهی كه ئهمان لهسهر حهق بن و ئێمه لهسهر باتڵ بین خوای گهورهش دهفهرمووێ: [
أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (٥٣)
] ئایا خوای گهوره خۆی زاناتر نیه كه كێ شوكرانهبژێری خوای گهوره دهكات و كێ شایهنی هیدایهته وه كێیش ئینكاری فهزڵ و چاكهى خوای گهوره دهكات بۆ ئێوهو ڕهخنه ئهگرن و گلهیی ئهكهن.