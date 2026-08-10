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Tafsir: Al-An’ám 6:49
Al-An’ám
49
6:49
والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون ٤٩
وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ٤٩
وَٱلَّذِينَ
كَذَّبُواْ
بِـَٔايَٰتِنَا
يَمَسُّهُمُ
ٱلۡعَذَابُ
بِمَا
كَانُواْ
يَفۡسُقُونَ
٤٩
Pero a quienes desmientan Mis signos, los alcanzará el castigo por su perversidad.
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Al-Sa'di
Всевышний сообщил о том, что сутью всех пророческих посланий были благая весть и предостережение. Всем посланникам было разъяснено, кому следует сообщать благую весть, чем их следует радовать, и какие деяния рабы должны совершать для того, чтобы заслужить ее. Им также было разъяснено, кого следует предостерегать, от чего их следует предостерегать и какие деяния совершают рабы, которые удостаиваются грозного предостережения. Однако не все люди отвечали на призыв посланников, и поэтому они разделились на две группы. Одни из них уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его посланников и Судный день и исправили свои воззрения, деяния и намерения. Такие люди не будут опасаться того, что ожидает их впереди, и печалиться от того, что они совершили прежде. Другие же сочли ложью знамения Аллаха и обрекли себя на наказание, которое им придется вкусить за то, что они уклонились от повиновения Ему.