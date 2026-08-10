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Tafsir: Al-An’ám 6:49
Al-An’ám
49
6:49
والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون ٤٩
وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ٤٩
وَٱلَّذِينَ
كَذَّبُواْ
بِـَٔايَٰتِنَا
يَمَسُّهُمُ
ٱلۡعَذَابُ
بِمَا
كَانُواْ
يَفۡسُقُونَ
٤٩
Pero a quienes desmientan Mis signos, los alcanzará el castigo por su perversidad.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ }
أي: ينالهم، ويذوقونه
{ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ }