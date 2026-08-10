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Tafsir: Al-An’ám 6:48
Al-An’ám
48
6:48
وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٤٨
وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٤٨
وَمَا
نُرۡسِلُ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
إِلَّا
مُبَشِّرِينَ
وَمُنذِرِينَۖ
فَمَنۡ
ءَامَنَ
وَأَصۡلَحَ
فَلَا
خَوۡفٌ
عَلَيۡهِمۡ
وَلَا
هُمۡ
يَحۡزَنُونَ
٤٨
He enviado a los Mensajeros para que albricien y adviertan a la gente. Quienes crean y rectifiquen [su comportamiento] no habrán de sentir temor ni tristeza [el Día del Juicio].
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[
وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ
] وه ئێمه پێغهمبهران نانێرین ئیلا مژدهدهرن بهو كهسانهی كه ئیمانیان پێ دێنن وه شوێنیان دهكهون به بهههشت [
وَمُنْذِرِينَ
] وه ترسێنهرن بۆ ئهو كهسانهی كه سهرپێچیان ئهكهن به سزای ڕۆژی قیامهت [
فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ
] جا ههر كهسێك ئیمان بێنێ بهوهی كه پێغهمبهران هێناویانه وه چاكه بكات و شوێنیان بكهوێت [
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
] ئهمانه له ڕۆژی قیامهت هیچ ترسێكیان لهسهر نیه بۆ داهاتوویان [
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٤٨)
] وه هیچ خهفهتێكیش ناخۆن له ڕابردوو لهوهی كه له دونیا لهدهستیان چووهو بهجێیان هێشتوه لهبهر ئهوهی خوای گهوره لهبهههشتدا باشتریان پێ ئهبهخشێ.