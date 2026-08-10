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Tafsir: Al-An’ám 6:47
Al-An’ám
47
6:47
قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون ٤٧
قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ٤٧
قُلۡ
أَرَءَيۡتَكُمۡ
إِنۡ
أَتَىٰكُمۡ
عَذَابُ
ٱللَّهِ
بَغۡتَةً
أَوۡ
جَهۡرَةً
هَلۡ
يُهۡلَكُ
إِلَّا
ٱلۡقَوۡمُ
ٱلظَّٰلِمُونَ
٤٧
Pregúntales: “Si el castigo de Dios llegara repentina o gradualmente, ¿acaso no serían destruidos los injustos?”
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Tafsir Muyassar
قل -أيها الرسول-
لهؤلاء المشركين:
أخبروني إن نزل بكم عقاب الله فجأة وأنتم لا تشعرون به،
أو ظاهرًا عِيانًا وأنتم تنظرون إليه:
هل يُهلك إلا القوم الظالمون الذين تجاوزوا الحد، بصرفهم العبادة لغير الله تعالى وبتكذيبهم رسله؟