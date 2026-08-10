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Tafsir: Al-An’ám 6:45
Al-An’ám
45
6:45
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ٤٥
فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ۚ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٤٥
فَقُطِعَ
دَابِرُ
ٱلۡقَوۡمِ
ٱلَّذِينَ
ظَلَمُواْۚ
وَٱلۡحَمۡدُ
لِلَّهِ
رَبِّ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
٤٥
Así fueron destruidos los injustos. ¡Alabado sea Dios, Señor del universo!
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Al-Sa'di
Беззаконники были подвергнуты беспощадному наказанию, которое прервало их жизненный путь. Хвала же Аллаху, Господу миров, Который в соответствии со Своим предопределением губит неверующих и тем самым разъясняет Свои знамения. Он оказывает милость Своим приближенным, унижает Своих врагов и подтверждает правдивость всего, что проповедовали посланники.