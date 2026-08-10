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Tafsir: Al-An’ám 6:44
Al-An’ám
44
6:44
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون ٤٤
فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَٰبَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُوا۟ بِمَآ أُوتُوٓا۟ أَخَذْنَـٰهُم بَغْتَةًۭ فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ٤٤
فَلَمَّا
نَسُواْ
مَا
ذُكِّرُواْ
بِهِۦ
فَتَحۡنَا
عَلَيۡهِمۡ
أَبۡوَٰبَ
كُلِّ
شَيۡءٍ
حَتَّىٰٓ
إِذَا
فَرِحُواْ
بِمَآ
أُوتُوٓاْ
أَخَذۡنَٰهُم
بَغۡتَةٗ
فَإِذَا
هُم
مُّبۡلِسُونَ
٤٤
Cuando olvidaron lo que les ocurrió a quienes los precedieron [la miseria y las enfermedades que los azotaron] les abrí las puertas de la fortuna, y cuando estuvieron felices con lo que tenían los sorprendí con el castigo, y fueron presa de la desesperación.
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العربية
Al-Sa'di
Когда они позабыли наставления, которыми их увещевали, Мы распахнули перед ними врата мирских благ и удовольствий, сделавших их беспечными к истине. Но стоило им возрадоваться дарованным благам, как Мы подвергли их наказанию, которое застало их врасплох и лишило надежды на счастливый исход. Поистине, это - самое мучительное наказание. Оно застает грешника врасплох, когда тот беспечно забавляется и чувствует себя в полной безопасности. Так происходит для того, чтобы его страдания были более мучительными, а его несчастье - более великим.