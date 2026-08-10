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Tafsir: Al-An’ám 6:35
Al-An’ám
35
6:35
وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم باية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ٣٥
وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِىَ نَفَقًۭا فِى ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًۭا فِى ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِـَٔايَةٍۢ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَـٰهِلِينَ ٣٥
وَإِن
كَانَ
كَبُرَ
عَلَيۡكَ
إِعۡرَاضُهُمۡ
فَإِنِ
ٱسۡتَطَعۡتَ
أَن
تَبۡتَغِيَ
نَفَقٗا
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
أَوۡ
سُلَّمٗا
فِي
ٱلسَّمَآءِ
فَتَأۡتِيَهُم
بِـَٔايَةٖۚ
وَلَوۡ
شَآءَ
ٱللَّهُ
لَجَمَعَهُمۡ
عَلَى
ٱلۡهُدَىٰۚ
فَلَا
تَكُونَنَّ
مِنَ
ٱلۡجَٰهِلِينَ
٣٥
Te entristece que se nieguen a creer, pues aunque buscaras una entrada a [las profundidades de] la Tierra o una escalera al cielo para traer una señal, no podrías hacerlos creer. Si Dios hubiera querido los habría guiado a todos. No te deprimas a causa de los que no creen.
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العربية
Al-Sa'di
Ты стремишься наставить их на прямой путь и желаешь обратить их в правую веру, но если их отвращение к религии продолжает тяготить тебя, то сделай все возможное для того, чтобы наставить на прямой путь тех, кого Аллах не желает вести прямым путем. Если ты сможешь отыскать проход в земле или взобраться по лестнице на небо, чтобы принести им знамение, то сделай это, но ведь это все равно не принесет им пользы. Не питай надежды наставить на верный путь упорствующих безбожников. Если бы Аллах пожелал, то привел бы их на прямую стезю, однако божественная мудрость требовала, чтобы они остались заблудшими. Тебе же не подобает быть в числе невежд, которые не понимают сути этого и не расставляют вещи по местам.