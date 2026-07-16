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Al-An’ám
28
6:28
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون ٢٨
بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا۟ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ ٢٨
بَلۡ
بَدَا
لَهُم
مَّا
كَانُواْ
يُخۡفُونَ
مِن
قَبۡلُۖ
وَلَوۡ
رُدُّواْ
لَعَادُواْ
لِمَا
نُهُواْ
عَنۡهُ
وَإِنَّهُمۡ
لَكَٰذِبُونَ
٢٨
¡Pero no! Dirán eso porque saldrá a la luz lo que antes ocultaban. Y si se les diera la oportunidad de regresar [a la vida mundanal] volverían a [cometer] lo que se les había prohibido [asociándole divinidades a Dios]. La verdad es que son mentirosos.
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Tafseer Jalalayn
قال تعالى ﴿بَلۡ﴾ لِلْإِضْرَابِ عَنْ إرَادَة الْإِيمَان الْمَفْهُوم مِنْ التَّمَنِّي ﴿بَدَا﴾ ظَهَرَ ﴿لَهُم مَّا كَانُوا۟ یُخۡفُونَ مِن قَبۡلُۖ﴾ يَكْتُمُونَ بِقَوْلِهِمْ {وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشۡرِكِینَ} بِشَهَادَةِ جَوَارِحهمْ فَتَمَنَّوْا ذَلِكَ ﴿وَلَوۡ رُدُّوا۟﴾ إلَى الدُّنْيَا فَرْضًا ﴿لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنۡهُ﴾ مِنْ الشِّرْك ﴿وَإِنَّهُمۡ لَكَـٰذِبُونَ ٢٨﴾ فِي وَعْدهمْ بالإيمان