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6:22
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاوكم الذين كنتم تزعمون ٢٢
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًۭا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا۟ أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ٢٢

٢٢

El día que los resucitemos a todos y le sea dicho a quienes asociaron divinidades a Dios: “¿Dónde están ahora aquellos que en sus fantasías eran socios de Dios en la divinidad?”
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.