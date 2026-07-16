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Al-An’ám
20
6:20
الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يومنون ٢٠
ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ۘ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٠
ٱلَّذِينَ
ءَاتَيۡنَٰهُمُ
ٱلۡكِتَٰبَ
يَعۡرِفُونَهُۥ
كَمَا
يَعۡرِفُونَ
أَبۡنَآءَهُمُۘ
ٱلَّذِينَ
خَسِرُوٓاْ
أَنفُسَهُمۡ
فَهُمۡ
لَا
يُؤۡمِنُونَ
٢٠
Aquellos a quienes les envié anteriormente el Libro [judíos y cristianos] reconocen [la profecía de Mujámmad] como reconocen a sus propios hijos, pero los que se han desviado a sí mismos se niegan a creer.
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Al-Sa'di
После разъяснения Своего свидетельства и свидетельства Своего посланника, да благословит его Аллах и приветствует, об истинности единобожия, а также свидетельства многобожников, которые отрицают единобожие, не имея об этом никакого знания, Всевышний Аллах поведал о том, что люди Писания - иудеи и христиане - знают об истинности поклонения Ему одному, как знают своих собственных сыновей. Они не сомневаются в необходимости поклоняться Ему одному, как не сомневаются в своих собственных детях, особенно, сыновьях, которые, как правило, бывают неразлучны со своими отцами. Согласно другому толкованию, местоимение в этом аяте относится к Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Из него следует, что люди Писания не сомневаются в истинности его миссии, поскольку располагают многими предсказаниями о качествах последнего пророка, которые полностью подходят Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и не подходят никому другому. Безусловно, оба упомянутых толкования взаимосвязаны. Затем Аллах сообщил, что если люди предают забвению веру и единобожие, ради которых они были сотворены, то они лишаются милости Славного Владыки. Это - закоренелые неверующие, и если человек лишен веры, то не стоит даже спрашивать о том великом убытке и злосчастье, которое ожидает его.