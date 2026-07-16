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6:18
وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ١٨
وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١٨

١٨

Él tiene total dominio sobre Sus siervos, y Él es el Sabio, el Conocedor.
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