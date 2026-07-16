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6:16
من يصرف عنه يوميذ فقد رحمه وذالك الفوز المبين ١٦
مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍۢ فَقَدْ رَحِمَهُۥ ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ١٦

١٦

Quien sea eximido [del castigo] ese día, será porque Dios se apiadó de él, y ese será un triunfo evidente.
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