Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
6:13
۞ وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ١٣
۞ وَلَهُۥ مَا سَكَنَ فِى ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٣

١٣

A Él pertenece lo que habita la noche y el día. Él todo lo oye, todo lo sabe.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.