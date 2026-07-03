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Al-An’ám
114
6:114
افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين ١١٤
أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًۭا وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَـٰبَ مُفَصَّلًۭا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٌۭ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١١٤
أَفَغَيۡرَ
ٱللَّهِ
أَبۡتَغِي
حَكَمٗا
وَهُوَ
ٱلَّذِيٓ
أَنزَلَ
إِلَيۡكُمُ
ٱلۡكِتَٰبَ
مُفَصَّلٗاۚ
وَٱلَّذِينَ
ءَاتَيۡنَٰهُمُ
ٱلۡكِتَٰبَ
يَعۡلَمُونَ
أَنَّهُۥ
مُنَزَّلٞ
مِّن
رَّبِّكَ
بِٱلۡحَقِّۖ
فَلَا
تَكُونَنَّ
مِنَ
ٱلۡمُمۡتَرِينَ
١١٤
¿Acaso debo buscar otro juez en lugar de Dios, siendo que Él es Quien ha revelado el Libro donde se detallan todas las cosas? Aquellos a quienes les concedí el Libro anteriormente saben que el Corán ha sido revelado por tu Señor con la Verdad. No seas de los indecisos.
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Al-Sa'di
О Посланник! Неужели ты станешь обращаться на суд к творениям и руководствоваться их велениями и запретами, если они зависят от распоряжений Аллаха и не принимают никаких решений? Все распоряжения и законы, которые творения принимают самостоятельно, преисполнены недостатков и несправедливы, и поэтому люди обязаны обращаться на суд к Аллаху, Который создает творения и издает законы без каких-либо сотоварищей. Он ниспослал вам Писание и подробно разъяснил в нем запреты и позволения, шариатские предписания, а также основные и второстепенные вопросы религии. Его разъяснения являются самыми убедительными, Его доказательства - самыми ясными, Его предписания - самыми прекрасными, а Его слова - самыми правдивыми, потому что все Его законы и предписания преисполнены мудрости и милосердия. Иудеи и христиане, которым были дарованы предыдущие Небесные Писания, признают это и понимают, что Господь ниспослал Священное Писание ради истины. Между Небесными Откровениями нет разногласий, и вам не следует ни колебаться, ни сомневаться.