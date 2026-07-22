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6:11
قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ١١
قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١١

١١

Diles [¡Oh, Mujámmad!]: “Viajen por el mundo y reflexionen sobre cuál fue el destino de los que desmintieron [a los Mensajeros de Dios]”.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.