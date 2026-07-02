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6:106
اتبع ما اوحي اليك من ربك لا الاه الا هو واعرض عن المشركين ١٠٦
ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٦

١٠٦

Sigue lo que te ha sido revelado por tu Señor, no hay más divinidad que Él, y apártate de los idólatras que dedican actos de adoración a otros además de Dios.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.