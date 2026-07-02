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6:105
وكذالك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون ١٠٥
وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْـَٔايَـٰتِ وَلِيَقُولُوا۟ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُۥ لِقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ ١٠٥

١٠٥

Así es como evidencio los signos, aunque [los que se niegan a creer] dicen: “Lo has aprendido de otros”. Pero lo hago claro para la gente que tiene conocimiento.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.