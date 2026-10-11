Аллах - Единственный Бог, Который заслуживает безупречной покорности и самой совершенной любви. Он - Господь, одаряющий творения всевозможными благами и оберегающий их от различных несчастий. Нет божества, кроме Него, Творца всего сущего. И если вы не сомневаетесь в том, что Он - Единственный Истинный Бог, то поклоняйтесь Ему, искренне служите Ему и стремитесь к Его Лику, ведь именно ради этого были сотворены все творения. Всевышний сказал: «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (51:56). Аллах - Распорядитель всего сущего, поскольку все сущее было сотворено Им и находится в Его власти. Хорошо известно, что состояние дел уполномочивающего лица зависит от того, кто распоряжается его делами, однако Всевышний Аллах распоряжается ими не так, как это делают творения. Когда человеку поручают распоряжаться чужими делами, он становится всего лишь представителем уполномочивающего лица и полностью зависит от него. Однако Всеблагой и Всевышний Создатель уполномочивает Сам Себя, опираясь на Свое совершенное знание, умение принимать правильные решения, милосердие и справедливость, и никто не способен внести поправки в Его решения, потому что Его деяния и решения лишены любых недостатков и изъянов. А примером того, как Всевышний Аллах распоряжается делами творений, является разъяснение Им религиозных положений, оберегание мусульманской религии от искажений и защита правоверных от всего, что может лишить их веры и набожности.