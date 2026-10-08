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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ánkabút Ayah 68
Al-Ánkabút
68
29:68
ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين ٦٨
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥٓ ۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًۭى لِّلْكَـٰفِرِينَ ٦٨
وَمَنۡ
ﱽ
أَظۡلَمُ
ﱾ
مِمَّنِ
ﱿ
ٱفۡتَرَىٰ
ﲀ
عَلَى
ﲁ
ٱللَّهِ
ﲂ
كَذِبًا
ﲃ
أَوۡ
ﲄ
كَذَّبَ
ﲅ
بِٱلۡحَقِّ
ﲆ
لَمَّا
ﲇ
جَآءَهُۥٓۚ
ﲈﲉ
أَلَيۡسَ
ﲊ
فِي
ﲋ
جَهَنَّمَ
ﲌ
مَثۡوٗى
ﲍ
لِّلۡكَٰفِرِينَ
ﲎ
٦٨
ﲏ
¿Quién puede ser más injusto que aquel que inventa mentiras acerca de Dios o desmiente la Verdad cuando le llega? ¿Acaso no es el Infierno el destino de los que se niegan a creer [cuando la verdad se les hace evidente]?
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