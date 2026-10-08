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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ánkabút Ayah 65
Al-Ánkabút
65
29:65
فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون ٦٥
فَإِذَا رَكِبُوا۟ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ٦٥
فَإِذَا
ﱓ
رَكِبُواْ
ﱔ
فِي
ﱕ
ٱلۡفُلۡكِ
ﱖ
دَعَوُاْ
ﱗ
ٱللَّهَ
ﱘ
مُخۡلِصِينَ
ﱙ
لَهُ
ﱚ
ٱلدِّينَ
ﱛ
فَلَمَّا
ﱜ
نَجَّىٰهُمۡ
ﱝ
إِلَى
ﱞ
ٱلۡبَرِّ
ﱟ
إِذَا
ﱠ
هُمۡ
ﱡ
يُشۡرِكُونَ
ﱢ
٦٥
ﱣ
Cuando suben a un barco [y son azotados por una tempestad] invocan solo a Dios con sinceridad
1
, pero cuando los pongo a salvo llevándolos a la costa, vuelven a dedicar actos de adoración a sus ídolos.
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