Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ánkabút Ayah 63
Al-Ánkabút
63
29:63
ولين سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون ٦٣
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٦٣
وَلَئِن
ﲼ
سَأَلۡتَهُم
ﲽ
مَّن
ﲾ
نَّزَّلَ
ﲿ
مِنَ
ﳀ
ٱلسَّمَآءِ
ﳁ
مَآءٗ
ﳂ
فَأَحۡيَا
ﳃ
بِهِ
ﳄ
ٱلۡأَرۡضَ
ﳅ
مِنۢ
ﳆ
بَعۡدِ
ﳇ
مَوۡتِهَا
ﳈ
لَيَقُولُنَّ
ﳉ
ٱللَّهُۚ
ﳊﳋ
قُلِ
ﳌ
ٱلۡحَمۡدُ
ﳍ
لِلَّهِۚ
ﳎﳏ
بَلۡ
ﳐ
أَكۡثَرُهُمۡ
ﳑ
لَا
ﳒ
يَعۡقِلُونَ
ﳓ
٦٣
ﳔ
Si les preguntas [a los idólatras] quién hace descender agua del cielo con la que da vida a la tierra muerta [por la sequía], responderán: “¡Dios!” Di: “¡Todas las alabanzas pertenecen a Dios!” Pero la mayoría [de la gente] no razona
1
.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.