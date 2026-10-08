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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ánkabút Ayah 58
Al-Ánkabút
58
29:58
والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوينهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين ٥٨
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًۭا تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَـٰمِلِينَ ٥٨
وَٱلَّذِينَ
ﱶ
ءَامَنُواْ
ﱷ
وَعَمِلُواْ
ﱸ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱹ
لَنُبَوِّئَنَّهُم
ﱺ
مِّنَ
ﱻ
ٱلۡجَنَّةِ
ﱼ
غُرَفٗا
ﱽ
تَجۡرِي
ﱾ
مِن
ﱿ
تَحۡتِهَا
ﲀ
ٱلۡأَنۡهَٰرُ
ﲁ
خَٰلِدِينَ
ﲂ
فِيهَاۚ
ﲃﲄ
نِعۡمَ
ﲅ
أَجۡرُ
ﲆ
ٱلۡعَٰمِلِينَ
ﲇ
٥٨
ﲈ
A quienes hayan creído y hecho obras de bien los alojaré en mansiones del Paraíso, bajo las cuales corren ríos, y donde morarán por toda la eternidad. ¡Qué placentera será la recompensa de los que obran [el bien],
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