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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ánkabút Ayah 57
Al-Ánkabút
57
29:57
كل نفس ذايقة الموت ثم الينا ترجعون ٥٧
كُلُّ نَفْسٍۢ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٥٧
كُلُّ
ﱭ
نَفۡسٖ
ﱮ
ذَآئِقَةُ
ﱯ
ٱلۡمَوۡتِۖ
ﱰﱱ
ثُمَّ
ﱲ
إِلَيۡنَا
ﱳ
تُرۡجَعُونَ
ﱴ
٥٧
ﱵ
Toda alma probará el sabor de la muerte, y luego ante Mí han de comparecer.
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