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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ánkabút Ayah 54
Al-Ánkabút
54
29:54
يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين ٥٤
يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِٱلْكَـٰفِرِينَ ٥٤
يَسۡتَعۡجِلُونَكَ
ﱏ
بِٱلۡعَذَابِ
ﱐ
وَإِنَّ
ﱑ
جَهَنَّمَ
ﱒ
لَمُحِيطَةُۢ
ﱓ
بِٱلۡكَٰفِرِينَ
ﱔ
٥٤
ﱕ
Te piden que apresures el castigo [con el que les adviertes]. Pero debes saber que el Infierno estará sin dudas cercando a los que se niegan a creer.
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