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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ánkabút Ayah 51
Al-Ánkabút
51
29:51
اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذالك لرحمة وذكرى لقوم يومنون ٥١
أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَرَحْمَةًۭ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٥١
أَوَلَمۡ
ﲥ
يَكۡفِهِمۡ
ﲦ
أَنَّآ
ﲧ
أَنزَلۡنَا
ﲨ
عَلَيۡكَ
ﲩ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﲪ
يُتۡلَىٰ
ﲫ
عَلَيۡهِمۡۚ
ﲬﲭ
إِنَّ
ﲮ
فِي
ﲯ
ذَٰلِكَ
ﲰ
لَرَحۡمَةٗ
ﲱ
وَذِكۡرَىٰ
ﲲ
لِقَوۡمٖ
ﲳ
يُؤۡمِنُونَ
ﲴ
٥١
ﲵ
¿Acaso no les es suficiente que te haya sido revelado el Libro que se les recita? En él hay misericordia y conciencia para la gente que cree.
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