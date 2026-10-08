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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ánkabút Ayah 50
Al-Ánkabút
50
29:50
وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين ٥٠
وَقَالُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَـٰتٌۭ مِّن رَّبِّهِۦ ۖ قُلْ إِنَّمَا ٱلْـَٔايَـٰتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌۭ مُّبِينٌ ٥٠
وَقَالُواْ
ﲓ
لَوۡلَآ
ﲔ
أُنزِلَ
ﲕ
عَلَيۡهِ
ﲖ
ءَايَٰتٞ
ﲗ
مِّن
ﲘ
رَّبِّهِۦۚ
ﲙﲚ
قُلۡ
ﲛ
إِنَّمَا
ﲜ
ٱلۡأٓيَٰتُ
ﲝ
عِندَ
ﲞ
ٱللَّهِ
ﲟ
وَإِنَّمَآ
ﲠ
أَنَا۠
ﲡ
نَذِيرٞ
ﲢ
مُّبِينٌ
ﲣ
٥٠
ﲤ
Dijeron [los que se niegan a creer]: “¿Por qué no le han sido concedidos milagros de su Señor?” Diles [¡Oh, Mujámmad!]: “Dios es Quien dispone de los milagros, yo solo debo advertirles con claridad”.
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