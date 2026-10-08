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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ánkabút Ayah 49
Al-Ánkabút
49
29:49
بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون ٤٩
بَلْ هُوَ ءَايَـٰتٌۢ بَيِّنَـٰتٌۭ فِى صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَـٰتِنَآ إِلَّا ٱلظَّـٰلِمُونَ ٤٩
بَلۡ
ﲃ
هُوَ
ﲄ
ءَايَٰتُۢ
ﲅ
بَيِّنَٰتٞ
ﲆ
فِي
ﲇ
صُدُورِ
ﲈ
ٱلَّذِينَ
ﲉ
أُوتُواْ
ﲊ
ٱلۡعِلۡمَۚ
ﲋﲌ
وَمَا
ﲍ
يَجۡحَدُ
ﲎ
بِـَٔايَٰتِنَآ
ﲏ
إِلَّا
ﲐ
ٱلظَّٰلِمُونَ
ﲑ
٤٩
ﲒ
[El Corán] Es un conjunto de mensajes claros [grabados] en los corazones de quienes han sido agraciados con el conocimiento, y solo los injustos pueden negar Mis signos.
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