Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ánkabút Ayah 42
Al-Ánkabút
42
29:42
ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم ٤٢
إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مِن شَىْءٍۢ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٤٢
إِنَّ
ﲅ
ٱللَّهَ
ﲆ
يَعۡلَمُ
ﲇ
مَا
ﲈ
يَدۡعُونَ
ﲉ
مِن
ﲊ
دُونِهِۦ
ﲋ
مِن
ﲌ
شَيۡءٖۚ
ﲍﲎ
وَهُوَ
ﲏ
ٱلۡعَزِيزُ
ﲐ
ٱلۡحَكِيمُ
ﲑ
٤٢
ﲒ
Dios conoce lo que ellos invocan en lugar de Él, porque Él es el Poderoso, el Sabio.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.