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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ánkabút Ayah 40
Al-Ánkabút
40
29:40
فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولاكن كانوا انفسهم يظلمون ٤٠
فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنۢبِهِۦ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًۭا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَـٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٤٠
فَكُلًّا
ﱐ
أَخَذۡنَا
ﱑ
بِذَنۢبِهِۦۖ
ﱒﱓ
فَمِنۡهُم
ﱔ
مَّنۡ
ﱕ
أَرۡسَلۡنَا
ﱖ
عَلَيۡهِ
ﱗ
حَاصِبٗا
ﱘ
وَمِنۡهُم
ﱙ
مَّنۡ
ﱚ
أَخَذَتۡهُ
ﱛ
ٱلصَّيۡحَةُ
ﱜ
وَمِنۡهُم
ﱝ
مَّنۡ
ﱞ
خَسَفۡنَا
ﱟ
بِهِ
ﱠ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱡ
وَمِنۡهُم
ﱢ
مَّنۡ
ﱣ
أَغۡرَقۡنَاۚ
ﱤﱥ
وَمَا
ﱦ
كَانَ
ﱧ
ٱللَّهُ
ﱨ
لِيَظۡلِمَهُمۡ
ﱩ
وَلَٰكِن
ﱪ
كَانُوٓاْ
ﱫ
أَنفُسَهُمۡ
ﱬ
يَظۡلِمُونَ
ﱭ
٤٠
ﱮ
A cada uno [de ellos] los aniquilé según sus pecados. A unos les envié una tormenta de piedras
1
, a otros los sorprendió un estrépito
2
, a otros hice que se los tragara la tierra
3
, y a otros hice que se ahogaran
4
. Dios no fue injusto con ellos, sino que ellos lo fueron consigo mismos.
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