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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ánkabút Ayah 38
Al-Ánkabút
38
29:38
وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ٣٨
وَعَادًۭا وَثَمُودَا۟ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَـٰكِنِهِمْ ۖ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَعْمَـٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا۟ مُسْتَبْصِرِينَ ٣٨
وَعَادٗا
ﲬ
وَثَمُودَاْ
ﲭ
وَقَد
ﲮ
تَّبَيَّنَ
ﲯ
لَكُم
ﲰ
مِّن
ﲱ
مَّسَٰكِنِهِمۡۖ
ﲲﲳ
وَزَيَّنَ
ﲴ
لَهُمُ
ﲵ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ﲶ
أَعۡمَٰلَهُمۡ
ﲷ
فَصَدَّهُمۡ
ﲸ
عَنِ
ﲹ
ٱلسَّبِيلِ
ﲺ
وَكَانُواْ
ﲻ
مُسۡتَبۡصِرِينَ
ﲼ
٣٨
ﲽ
[Recuerda que] al pueblo de ‘Ad y Zamud [también los aniquilé], como pueden ver claramente en [lo que queda de] sus casas. El demonio les hizo ver como buenas sus malas obras, y los apartó del sendero [recto], a pesar de que eran gente con percepción.
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