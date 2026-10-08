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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ánkabút Ayah 29
Al-Ánkabút
29
29:29
اينكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه الا ان قالوا ايتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين ٢٩
أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ٢٩
أَئِنَّكُمۡ
ﲧ
لَتَأۡتُونَ
ﲨ
ٱلرِّجَالَ
ﲩ
وَتَقۡطَعُونَ
ﲪ
ٱلسَّبِيلَ
ﲫ
وَتَأۡتُونَ
ﲬ
فِي
ﲭ
نَادِيكُمُ
ﲮ
ٱلۡمُنكَرَۖ
ﲯﲰ
فَمَا
ﲱ
كَانَ
ﲲ
جَوَابَ
ﲳ
قَوۡمِهِۦٓ
ﲴ
إِلَّآ
ﲵ
أَن
ﲶ
قَالُواْ
ﲷ
ٱئۡتِنَا
ﲸ
بِعَذَابِ
ﲹ
ٱللَّهِ
ﲺ
إِن
ﲻ
كُنتَ
ﲼ
مِنَ
ﲽ
ٱلصَّٰدِقِينَ
ﲾ
٢٩
ﲿ
¿Tienen relaciones homosexuales con hombres, agreden a los viajeros [violándolos] y cometen toda clase de actos reprobables en sus reuniones
1
?” Pero la respuesta de su pueblo fue: “Envíanos el castigo de Dios, si es que dices la verdad”.
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