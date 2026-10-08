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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ánkabút Ayah 27
Al-Ánkabút
27
29:27
ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين ٢٧
وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَـٰبَ وَءَاتَيْنَـٰهُ أَجْرَهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٢٧
وَوَهَبۡنَا
ﲄ
لَهُۥٓ
ﲅ
إِسۡحَٰقَ
ﲆ
وَيَعۡقُوبَ
ﲇ
وَجَعَلۡنَا
ﲈ
فِي
ﲉ
ذُرِّيَّتِهِ
ﲊ
ٱلنُّبُوَّةَ
ﲋ
وَٱلۡكِتَٰبَ
ﲌ
وَءَاتَيۡنَٰهُ
ﲍ
أَجۡرَهُۥ
ﲎ
فِي
ﲏ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﲐﲑ
وَإِنَّهُۥ
ﲒ
فِي
ﲓ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﲔ
لَمِنَ
ﲕ
ٱلصَّٰلِحِينَ
ﲖ
٢٧
ﲗ
Lo agracié con Isaac y Jacob, e hice surgir Profetas de su descendencia, a los cuales revelé Mis Libros. Le di [a Abraham] su recompensa en esta vida, y en la otra estará entre los justos.
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