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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ánkabút Ayah 26
Al-Ánkabút
26
29:26
۞ فامن له لوط وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم ٢٦
۞ فَـَٔامَنَ لَهُۥ لُوطٌۭ ۘ وَقَالَ إِنِّى مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّىٓ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢٦
۞ فَـَٔامَنَ
ﱴ ﱵ
لَهُۥ
ﱶ
لُوطٞۘ
ﱷﱸ
وَقَالَ
ﱹ
إِنِّي
ﱺ
مُهَاجِرٌ
ﱻ
إِلَىٰ
ﱼ
رَبِّيٓۖ
ﱽﱾ
إِنَّهُۥ
ﱿ
هُوَ
ﲀ
ٱلۡعَزِيزُ
ﲁ
ٱلۡحَكِيمُ
ﲂ
٢٦
ﲃ
Lot creyó en Abraham, quien [al ver que su pueblo no creía en él] dijo: “Emigraré a donde [me ordene] mi Señor, porque Él es el Poderoso, el Sabio”.
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