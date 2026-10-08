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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ánkabút Ayah 25
Al-Ánkabút
25
29:25
وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وما لكم من ناصرين ٢٥
وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَـٰنًۭا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍۢ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًۭا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّـٰصِرِينَ ٢٥
وَقَالَ
ﱗ
إِنَّمَا
ﱘ
ٱتَّخَذۡتُم
ﱙ
مِّن
ﱚ
دُونِ
ﱛ
ٱللَّهِ
ﱜ
أَوۡثَٰنٗا
ﱝ
مَّوَدَّةَ
ﱞ
بَيۡنِكُمۡ
ﱟ
فِي
ﱠ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱡ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﱢﱣ
ثُمَّ
ﱤ
يَوۡمَ
ﱥ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﱦ
يَكۡفُرُ
ﱧ
بَعۡضُكُم
ﱨ
بِبَعۡضٖ
ﱩ
وَيَلۡعَنُ
ﱪ
بَعۡضُكُم
ﱫ
بَعۡضٗا
ﱬ
وَمَأۡوَىٰكُمُ
ﱭ
ٱلنَّارُ
ﱮ
وَمَا
ﱯ
لَكُم
ﱰ
مِّن
ﱱ
نَّٰصِرِينَ
ﱲ
٢٥
ﱳ
Les dijo [Abraham]: “Adoran ídolos en vez de adorar a Dios por mantener el lazo de afecto entre ustedes en esta vida. Pero el Día de la Resurrección renegarán unos de otros y se maldecirán mutuamente. Su morada será el Fuego y no tendrán quién los auxilie”.
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