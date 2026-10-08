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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ánkabút Ayah 23
Al-Ánkabút
23
29:23
والذين كفروا بايات الله ولقايه اولايك ييسوا من رحمتي واولايك لهم عذاب اليم ٢٣
وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَلِقَآئِهِۦٓ أُو۟لَـٰٓئِكَ يَئِسُوا۟ مِن رَّحْمَتِى وَأُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۭ ٢٣
وَٱلَّذِينَ
ﳆ
كَفَرُواْ
ﳇ
بِـَٔايَٰتِ
ﳈ
ٱللَّهِ
ﳉ
وَلِقَآئِهِۦٓ
ﳊ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳋ
يَئِسُواْ
ﳌ
مِن
ﳍ
رَّحۡمَتِي
ﳎ
وَأُوْلَٰٓئِكَ
ﳏ
لَهُمۡ
ﳐ
عَذَابٌ
ﳑ
أَلِيمٞ
ﳒ
٢٣
ﳓ
Quienes no crean en los signos de Dios y en el encuentro con Él, esos son los que no tienen esperanza en Mi misericordia, tendrán un castigo doloroso.
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