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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ánkabút Ayah 20
Al-Ánkabút
20
29:20
قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشي النشاة الاخرة ان الله على كل شيء قدير ٢٠
قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ۚ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْـَٔاخِرَةَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ ٢٠
قُلۡ
ﲓ
سِيرُواْ
ﲔ
فِي
ﲕ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲖ
فَٱنظُرُواْ
ﲗ
كَيۡفَ
ﲘ
بَدَأَ
ﲙ
ٱلۡخَلۡقَۚ
ﲚﲛ
ثُمَّ
ﲜ
ٱللَّهُ
ﲝ
يُنشِئُ
ﲞ
ٱلنَّشۡأَةَ
ﲟ
ٱلۡأٓخِرَةَۚ
ﲠﲡ
إِنَّ
ﲢ
ٱللَّهَ
ﲣ
عَلَىٰ
ﲤ
كُلِّ
ﲥ
شَيۡءٖ
ﲦ
قَدِيرٞ
ﲧ
٢٠
ﲨ
Diles [a quienes niegan la Resurrección]: “Viajen por el mundo y observen cómo [Dios] originó la creación
1
. Luego, Dios la hará surgir nuevamente [el Día de la Resurrección]. Dios es sobre toda cosa Poderoso.
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