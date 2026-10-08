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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ánkabút Ayah 19
Al-Ánkabút
19
29:19
اولم يروا كيف يبدي الله الخلق ثم يعيده ان ذالك على الله يسير ١٩
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥٓ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌۭ ١٩
أَوَلَمۡ
ﲄ
يَرَوۡاْ
ﲅ
كَيۡفَ
ﲆ
يُبۡدِئُ
ﲇ
ٱللَّهُ
ﲈ
ٱلۡخَلۡقَ
ﲉ
ثُمَّ
ﲊ
يُعِيدُهُۥٓۚ
ﲋﲌ
إِنَّ
ﲍ
ذَٰلِكَ
ﲎ
عَلَى
ﲏ
ٱللَّهِ
ﲐ
يَسِيرٞ
ﲑ
١٩
ﲒ
¿Acaso no ven cómo Dios origina la creación y luego la reproduce? Eso es fácil para Dios.”
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