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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ánkabút Ayah 18
Al-Ánkabút
18
29:18
وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين ١٨
وَإِن تُكَذِّبُوا۟ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌۭ مِّن قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَـٰغُ ٱلْمُبِينُ ١٨
وَإِن
ﱵ
تُكَذِّبُواْ
ﱶ
فَقَدۡ
ﱷ
كَذَّبَ
ﱸ
أُمَمٞ
ﱹ
مِّن
ﱺ
قَبۡلِكُمۡۖ
ﱻﱼ
وَمَا
ﱽ
عَلَى
ﱾ
ٱلرَّسُولِ
ﱿ
إِلَّا
ﲀ
ٱلۡبَلَٰغُ
ﲁ
ٱلۡمُبِينُ
ﲂ
١٨
ﲃ
Pero si [me] desmienten, ya lo hicieron otras naciones antes que ustedes. El Mensajero solo tiene la obligación de transmitir [el Mensaje] con claridad.
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