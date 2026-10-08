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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ánkabút Ayah 15
Al-Ánkabút
15
29:15
فانجيناه واصحاب السفينة وجعلناها اية للعالمين ١٥
فَأَنجَيْنَـٰهُ وَأَصْحَـٰبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَـٰهَآ ءَايَةًۭ لِّلْعَـٰلَمِينَ ١٥
فَأَنجَيۡنَٰهُ
ﱁ
وَأَصۡحَٰبَ
ﱂ
ٱلسَّفِينَةِ
ﱃ
وَجَعَلۡنَٰهَآ
ﱄ
ءَايَةٗ
ﱅ
لِّلۡعَٰلَمِينَ
ﱆ
١٥
ﱇ
Salvé [a Noé] y a quienes estaban en el arca. Hice de ella un signo para los universos.
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